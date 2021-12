Tragico schianto in autostrada, pesantissimo il bilancio: un morto e 3 feriti gravi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Terribile incidente sull’autostrada A14 nei pressi di Fermo. pesantissimo il bilancio: una donna di 60 anni à morta e 3 persone sono rimaste ferite. A quanto si apprende l’incidente si è verificato intorno alle 9.30 di oggi 29 dicembre. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. L’auto, una Dacia Duster, ha sbandato per cause ancora da accertare e si è schiantata contro il guard rail. La vittima, sebbene fosse nata a Taranto, era residente in Francia. Due degli altri occupanti dell’auto sono in gravi condizioni e sono stati portati all’ospedake regionale di Torrette, ad Ancona. Il tratto compreso tra Pedaso e Fermo è stato riaperto al traffico dopo un paio d’ore di lavoro: è stato necessario assistere i feriti e spostare l’auto. Nel tratto interessato, si sono verificati disagi e code. Sull’incidente ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Terribile incidente sull’A14 nei pressi di Fermo.il: una donna di 60 anni à morta e 3 persone sono rimaste ferite. A quanto si apprende l’incidente si è verificato intorno alle 9.30 di oggi 29 dicembre. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. L’auto, una Dacia Duster, ha sbandato per cause ancora da accertare e si è schiantata contro il guard rail. La vittima, sebbene fosse nata a Taranto, era residente in Francia. Due degli altri occupanti dell’auto sono incondizioni e sono stati portati all’ospedake regionale di Torrette, ad Ancona. Il tratto compreso tra Pedaso e Fermo è stato riaperto al traffico dopo un paio d’ore di lavoro: è stato necessario assistere ie spostare l’auto. Nel tratto interessato, si sono verificati disagi e code. Sull’incidente ...

