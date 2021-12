RTX Day: nuova data da MediaWorld con la serie completa disponibile (Di mercoledì 29 dicembre 2021) MediaWorld è pronta a rendere di nuovo disponibili le RTX di NVIDIA. Ecco quando, come e quali modelli saranno disponibili presso la nota catena hi-tech, corsa in aiuto dei tanti che in questi anni hanno sognato l’acquisto senza mai riuscirci veramente. RTX Day da MediaWorld: tornano le schede grafiche a prezzi onesti – 29122021 www.computermagazine.itDopo mesi, anni in cui è stato praticamente impossibile mettere le mani su una nuova scheda grafica NVIDIA, ecco una manna che giunge direttamente dai ragazzi di MediaWorld. Torna l’evento RTX Day che, come suggerisce il nome stesso, sarà dedicato alla messa in vendita delle schede grafiche prodotte da NVIDIA e appartenenti alla gamma RTX. Un evento che fa la felicità di numerosi appassionati, da anni impossibilitati all’acquisto di componenti per ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021)è pronta a rendere di nuovo disponibili le RTX di NVIDIA. Ecco quando, come e quali modelli saranno disponibili presso la nota catena hi-tech, corsa in aiuto dei tanti che in questi anni hanno sognato l’acquisto senza mai riuscirci veramente. RTX Day da: tornano le schede grafiche a prezzi onesti – 29122021 www.computermagazine.itDopo mesi, anni in cui è stato praticamente impossibile mettere le mani su unascheda grafica NVIDIA, ecco una manna che giunge direttamente dai ragazzi di. Torna l’evento RTX Day che, come suggerisce il nome stesso, sarà dedicato alla messa in vendita delle schede grafiche prodotte da NVIDIA e appartenenti alla gamma RTX. Un evento che fa la felicità di numerosi appassionati, da anni impossibilitati all’acquisto di componenti per ...

