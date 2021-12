Per il 2022 ci auguro uno "sguardo nuovo" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Siamo nel terzo inverno della pandemia?, la scienza ci ha offerto i vaccini ma nel complesso fatichiamo a leggere questa situazione con uno sguardo ampio. Si ha timore a guardare lontano, a cercare i nodi di una situazione complessa, e così amplifichiamo le incertezze di un procedere che se è esagerato definire “giorno per giorno” sembra piuttosto “mese per mese”. A guardare la storia degli ultimi secoli, e la più recente in particolare, sembra che più il presente si è velocizzato e più siamo diventati miopi, cioè incapaci di guardare lontano. I ritmi di un presente frenetico ci impediscono di scrutare gli orizzonti. Orizzonti che sembrano senza importanza pratica per l’oggi o comunque scomodi da vedere e affrontare. Peccato che questa modalità abbia delle conseguenze che rischiano di portarci nel baratro. Basti pensare all’equilibrio ecologico del pianeta e alla ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Siamo nel terzo inverno della pandemia?, la scienza ci ha offerto i vaccini ma nel complesso fatichiamo a leggere questa situazione con unoampio. Si ha timore a guardare lontano, a cercare i nodi di una situazione complessa, e così amplifichiamo le incertezze di un procedere che se è esagerato definire “giorno per giorno” sembra piuttosto “mese per mese”. A guardare la storia degli ultimi secoli, e la più recente in particolare, sembra che più il presente si è velocizzato e più siamo diventati miopi, cioè incapaci di guardare lontano. I ritmi di un presente frenetico ci impediscono di scrutare gli orizzonti. Orizzonti che sembrano senza importanza pratica per l’oggi o comunque scomodi da vedere e affrontare. Peccato che questa modalità abbia delle conseguenze che rischiano di portarci nel baratro. Basti pensare all’equilibrio ecologico del pianeta e alla ...

