Mauro da Mantova, in ospedale già in condizioni disperate. 'Ma ci ha derisi e insultati' (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La morte di Maurizio Buratti , meglio conosciuto come Mauro da Mantova , no - vax e negazionista convinto e ospite fisso alla trasmissione La Zanzara , è emblematico di come chi sottovaluta il virus a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La morte di Maurizio Buratti , meglio conosciuto comeda, no - vax e negazionista convinto e ospite fisso alla trasmissione La Zanzara , è emblematico di come chi sottovaluta il virus a ...

Advertising

stanzaselvaggia : La morte di Mauro da Mantova è la morte di un poveretto trattato da giullare che ha il suono non del monito ma dell… - lucatelese : Gridava al supermercato, ridendo: “Il Covid non esiste! Lo hanno inventato gli ebrei! Io sto infettando tutti con l… - Corriere : Morto Mauro da Mantova: il no vax ospite a «La Zanzara» sconfitto dal Covid a 61 anni - serenel14278447 : 'IL NEGAZIONISTA VITTIMA DEL VIRUS Mauro da Mantova, il primario: «Curato per 22 giorni, ma era arrivato in condizi… - IPhorbice : @SirDistruggere A onor del vero Mauro da Mantova era uno di quelli che spargeva fake news e teorie del complotto da almeno 10 anni. -