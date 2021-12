LIVE Tour de Ski, 10 e 15 km Lenzerheide in DIRETTA: partite tutte le big, occhio ai tempi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La sprint femminile di ieri – La sprint maschile di ieri (Pellegrino 5°) 13:59 Al via Scardoni e Di Centa. Ai 5 km, volano le due svedesi: Andersson prima in 13:57.0, Karlsson seconda con un ritardo di 9?3. Sorina è terza, +14?5. 13:57 Pittin 34esima ai 2.4 km, ritardo di 43?4 dal tempo di Karlsson; le condizioni sono davvero difficili, per tutte. 13:55 Diggins insegue al quarto posto, 9?7 di ritardo da Karlsson; rispetto agli 800m, ha perso 0.7 dalla svedese. 13:54 Continua il duello tra le due svedesi Frida Karlsson ed Ebba Andersson: rispettivamente prima e seconda ai 2.4 km, distacco tra le due di +0.9. 13:53 Molto bene Tatiana Sorina, prima ai 3.7 km in 11:54.5. 13:51 Comarella sesta ai 5.8 km, +30?9 dal miglior tempo della giapponese Ishida Masako. 13:50 Condizioni di gara difficili, sono ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa sprint femminile di ieri – La sprint maschile di ieri (Pellegrino 5°) 13:59 Al via Scardoni e Di Centa. Ai 5 km, volano le due svedesi: Andersson prima in 13:57.0, Karlsson seconda con un ritardo di 9?3. Sorina è terza, +14?5. 13:57 Pittin 34esima ai 2.4 km, ritardo di 43?4 dal tempo di Karlsson; le condizioni sono davvero difficili, per. 13:55 Diggins insegue al quarto posto, 9?7 di ritardo da Karlsson; rispetto agli 800m, ha perso 0.7 dalla svedese. 13:54 Continua il duello tra le due svedesi Frida Karlsson ed Ebba Andersson: rispettivamente prima e seconda ai 2.4 km, distacco tra le due di +0.9. 13:53 Molto bene Tatiana Sorina, prima ai 3.7 km in 11:54.5. 13:51 Comarella sesta ai 5.8 km, +30?9 dal miglior tempo della giapponese Ishida Masako. 13:50 Condizioni di gara difficili, sono ...

