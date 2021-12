Le autorità sanitarie britanniche temevano una pandemia ' imminente' nel 1997

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ledel Regno Unitol’arrivo “” di una “influenzale” nel. È quanto emerge dai files degli archivi dell’Irlanda del Nord pubblicati oggi, in cui emerge un documento inviato da Londra in cui si invitava la sanità locale a prepararsi all’epidemia. In uno scenario che per certi versi ricorda quello vissuto con ladel coronavirus 23 anni dopo, si faceva riferimento all’arrivo di un virus dall’estremo oriente e alla serie di misure da adottare in Gran Bretagna, fra cui la possibile chiusura delle scuole, la vaccinazione diffusa e la limitazione dei viaggi internazionali. All’epoca, i primi casi di influenza aviaria (H5N1) nell’uomo avevano causato qualche decesso a Hong Kong, ma l’epidemia alla fine era stata ...