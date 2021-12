INPS, via ai controlli: ecco chi perderà la pensione nel 2022 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dal 7 febbraio 2022 i pensionati residenti all’estero dovranno compilare dei moduli di richiesta di attestazione dell’esistenza in vita L’INPS ha reso noto attraverso una circolare che intende analizzare i destinatari delle pensioni che risultano residenti all’estero. L’approfondimento è dovuto perché potrebbe esserci qualche vuoto nell’incrocio dei dati del destinatario della pensione vivendo in un L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dal 7 febbraioi pensionati residenti all’estero dovranno compilare dei moduli di richiesta di attestazione dell’esistenza in vita L’ha reso noto attraverso una circolare che intende analizzare i destinatari delle pensioni che risultano residenti all’estero. L’approfondimento è dovuto perché potrebbe esserci qualche vuoto nell’incrocio dei dati del destinatario dellavivendo in un L'articolo proviene da Consumatore.com.

Le pensioni dei giornalisti all'Inps. Entro venerdì il via libera definitivo La Stampa INPS, via ai controlli: ecco chi perderà la pensione nel 2022 Dal 7 febbraio 2022 i pensionati residenti all'estero dovranno compilare dei moduli di richiesta di attestazione dell'esistenza in vita ...

