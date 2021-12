Giovinco avvisa Insigne | “A Toronto mi avevano promesso mari e monti | ma poi…”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sebastianparla dell’offerta economica da capogiro delal capitano del Napoli, Lorenzo. L’offerta super dela Lorenzocontinua a far discutere. Il capitano del Napoli ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 ed è tentato dalla proposta del club canadese, che sta tentando di convincerlo a trasferirsi in MLS con una proposta economica da capogiro: sul tavolo un contratto da 10 milioni di euro più 6 di bonus per cinque anni. Ai microfoni del ‘Corriere dello Sport‘ è Sebastian, ex attaccante deldal gennaio 2015 al febbraio 2019, a parlare del possibile trasferimento diin Canada. “Se ho sentito la notizia? Me lo chiedono di continuo. Anzi, qui sono proprio sicuri che sia ...

Una buona opportunità o una pazza idea?Insigne: 'Dipende da che cosa si vuole. Personalmente io mi sono trovato bene a livello umano e ho trovato una città in cui la vita è facile. ...Commenta per primo Insigne, pensaci bene. Questo, in sostanza, il pensiero di Sebastian, ex trequartista di Juventus e Toronto, club nel quale potrebbe scegliere di giocare Lorenzo Insigne: ' Mi sembra strano che il capitano del Napoli molli una squadra in lotta per lo scudetto ...Sebastian Giovinco parla dell'offerta economica da capogiro del Toronto al capitano del Napoli, Lorenzo Insigne.Sebastian Giovinco (34 anni) è uno degli svincolati di lusso a cui molte squadre stanno facendo la corte in vista del mercato di gennaio. Ma come ha dichiarato lo stesso giocatore al Corriere dello Sp ...