Folle bravata: si aggrappano al treno in corsa (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Due ragazzi si sono aggrappati ad un treno in corsa e sono stati poi scoperti dal personale di trenord. Così il mezzo è stato fermato e i due sono scappati a corsa lungo le rotaie

