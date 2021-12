Flai-Cgil sfida il bloqueo | solidarietà all’Avana

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Due container carichi di generi alimentari stanno viaggiando verso Cuba. Una traversata di migliaia di chilometri, per portare ladellaa un popolo sottoposto a un sempre più inspiegabile embargo, che gli Stati uniti mantengono da più di sessant’anni. Il sindacato vuole cosìre l’odioso, pensato e messo in pratica con l’unico obiettivo di soffocare l’economia dell’isola socialista. Nella tempesta di un mondo globalizzato a senso unico, laè orgogliosa di poter aiutare concretamente il popolo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

