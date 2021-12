Cosa sappiamo del canale online in cui la classe arbitrale dovrebbe spiegare i casi più controversi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Var che doveva risolvere molti problemi ha, in realtà, non placato le proteste dei tifosi. Perché se la tecnologia applicata al calcio ha dato una svolta all’analisi (attraverso il video) di alcuni episodi che possono condizionare l’andamento di una partita (in particolare quelli che riguardano fatti oggettivi, come il fuorigioco), non si è riusciti a dare un’interpretazione univoca agli eventi di gioco che danno al direttore di gare la possibilità di interpretare alcune regole (come i falli di mano), sempre rimanendo all’interno di certi paletti. Insomma, le discussioni non si placheranno mai, ma ora gli arbitri potrebbero finalmente spiegare Cosa è accaduto in campo attraverso un canale online. LEGGI ANCHE > Telecamere e rilevamento degli arti dei calciatori: la Fifa studia il fuorigioco semiautomatico A ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Var che doveva risolvere molti problemi ha, in realtà, non placato le proteste dei tifosi. Perché se la tecnologia applicata al calcio ha dato una svolta all’analisi (attraverso il video) di alcuni episodi che possono condizionare l’andamento di una partita (in particolare quelli che riguardano fatti oggettivi, come il fuorigioco), non si è riusciti a dare un’interpretazione univoca agli eventi di gioco che danno al direttore di gare la possibilità di interpretare alcune regole (come i falli di mano), sempre rimanendo all’interno di certi paletti. Insomma, le discussioni non si placheranno mai, ma ora gli arbitri potrebbero finalmenteè accaduto in campo attraverso un. LEGGI ANCHE > Telecamere e rilevamento degli arti dei calciatori: la Fifa studia il fuorigioco semiautomatico A ...

Advertising

trash_italiano : Tutti qui che vorremmo usare la scusa degli auguri di Buon Natale per scrivere a QUELLA persona ma non sappiamo se… - statodelsud : Esame di maturità 2022: si va verso ritorno della prova scritta d’italiano. Cosa sappiamo - Pino__Merola : Esame di maturità 2022: si va verso ritorno della prova scritta d’italiano. Cosa sappiamo - Followy26945611 : @WarningSign42 Io già c’ero andata vicina la scorsa settimana per la cosa che sappiamo tutti, ma dopo questa... - folucar : RT @MariuzzoAndrea: In tutto ciò da noi, come al solito, si è deciso di partire dal tetto. Prima tagliamo un anno di scuola, poi si vede (e… -