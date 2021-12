Calciomercato Lazio | Luiz Felipe lontano dal rinnovo Spunta un club

Advertising

Gazzetta_it : Lazio, Luiz Felipe ancora nessun rinnovo: adesso spunta anche il Barcellona - CalcioNews24 : Calciomercato #Lazio: #LuizFelipe lontano dal rinnovo. Spunta un club - LALAZIOMIA : #Lazio #Mercato #Roma Calciomercato Lazio, nuovo colpo ‘alla Pedro’ dalla Roma - Noibiancocelest : Calciomercato Lazio, dalla Turchia Fenerbache e Galatasaray derby per Muriqi - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ??#Lazio - colpo 'alla #Pedro' dalla #Roma ? #Santon offerto ai biancocelesti -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio

1 Layvin Kurzawa è in uscita dal PSG , ma il suo ricco ingaggio è un ostacolo importante per i club che si sono interessati a lui. Fra questi c'è anche la Juventus , ma è lain pole position per i contatti avviati da tempo con l'entourage del giocatore. E secondo la stampa francese il club parigino per agevolarne l'addio è pronto a partecipare al pagamento dell'...L'esterno della, ex Hellas, parla della sua carriera: 'Ho sempre dato tutto me stesso nel calcio, sapevo che prima o poi sarebbero arrivate soddisfazioni. Con impegno, dedizione e un po' di ...Il 3 gennaio, giorno di apertura del mercato, è alle porte e sono già tanti i nomi che circolano attorno al Bologna, sia in entrata sia in uscita. IL PUNTO SUL MERCATO IN USCITA - Al momento, il nome ...A lanciare la notizia è il sito sporx.com che ha confermato l’interesse di Fenerbache e Galatasaray per l’attaccante della Lazio Vedat Muriqi. Il calciatore avrebbe al momento rifiutato l’offerta dell ...