Calcio | Spezia | positivi al Covid Kovalenko e un componente staff tecnico

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) La, 29 dic. - (Adnkronos) - Duealnel gruppo squadra dello, uno è il centrocampista ucraino Viktor. Lo rende noto il club ligure con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. "Locomunica che, i tamponi effettuati dai tesserati del Club in previsione del rientro in gruppo dalla sosta natalizia, hanno evidenziato latà del calciatore Victore di un membro dello. Il Club, in accordo con l'ASL spezzina, ha così deciso di annullare la seduta odierna e far effettuare a tutto il gruppo squadra un ciclo di tamponi, in modo da avere una situazione chiara e il più sicura possibile in occasione della ripresa dei lavori, ...

Lorenzo Insigne positivo al Covid/ Salta lo: nuovo giro tamponi in casa Napoli Giovane ma ... nonostante in parecchi gli abbiano sconsigliato di lasciare ileuropeo e attraversare l'...La ripresa, inizialmente prevista per oggi, è stata posticipata a domani. LA- Loha reso noto che i tamponi effettuati dai tesserati in previsione del rientro in gruppo dalla sosta natalizia, hanno evidenziato la positivita del calciatore Victor Kovalenko e di un membro ...Il Coronavirus non si ferma e continua ad irrompere in tutti i club italiani ed europei. A farne le spese in questo caso è lo ...La Spezia, 29 dic. - Due positivi al Covid nel gruppo squadra dello Spezia, uno è il centrocampista ucraino Viktor Kovalenko. Lo rende noto il club ligure con u ...