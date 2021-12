Alex Belli chiede un figlio a Delia Duran: “Senza di te sono perso” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Alex Belli desidera un figlio e ovviamente desidera che a renderlo padre sia Delia Duran. E’ con una dichiarazione d’amore su Novella 2000 che uno dei principali protagonisti del GF Vip rivela ancora una volta i suoi sentimenti per Delia. In attesa che si scopra se la Duran sarà una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip non possiamo perdere l’ennesima puntata di questa soap, che per qualcuno è anche mal recitata. Nella lettera pubblicata dal settimanale di gossip Alex Belli parla della sua compagna e del loro amore, di due anime forti, di due guerrieri. Che guerra ha vissuto Belli? In ogni caso le recenti esperienze gli hanno fatto capire che Delia Duran è fondamentale per la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 dicembre 2021)desidera une ovviamente desidera che a renderlo padre sia. E’ con una dichiarazione d’amore su Novella 2000 che uno dei principali protagonisti del GF Vip rivela ancora una volta i suoi sentimenti per. In attesa che si scopra se lasarà una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip non possiamo perdere l’ennesima puntata di questa soap, che per qualcuno è anche mal recitata. Nella lettera pubblicata dal settimanale di gossipparla della sua compagna e del loro amore, di due anime forti, di due guerrieri. Che guerra ha vissuto? In ogni caso le recenti esperienze gli hanno fatto capire cheè fondamentale per la ...

