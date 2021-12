Abruzzo: stop al tampone molecolare dopo la positività al test antigenico (Di mercoledì 29 dicembre 2021) stop da oggi, in Abruzzo, al tampone molecolare di conferma per la positività al Covid-19 riscontrata attraverso un test antigenico. Lo comunica l'assessorato alla Sanità, dopo l'invio di una circolare trasmessa oggi pomeriggio... Leggi su europa.today (Di mercoledì 29 dicembre 2021)da oggi, in, aldi conferma per laal Covid-19 riscontrata attraverso un. Lo comunica l'assessorato alla Sanità,l'invio di una circolare trasmessa oggi pomeriggio...

