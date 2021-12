xScreen | il nuovo gadget che trasforma una Xbox Series S in un PC portatile

(Di martedì 28 dicembre 2021)S, o meglio, l’unica delle console “next gen” ad essere facilmente reperibile sugli scaffali, che essi siano virtuali o in negozio. Una console che, grazie a questo incredibile, diventa ancor più interessante.S diventa un– 28122021 www.computermagazine.itUna console nata “monca” e che, per questo motivo, è facilmente reperibile – come su Amazon. Intendiamoci,S resta una validissima alternativa alla sua sorella maggioreX e all’introvabile PlayStation 5, pur mantenendo l’asticella delle prestazioni su un livello “moderato”. Si tratta di una console full digital, quindi senza alcun lettore ottico, ideale per chi cerca tanta sostanza in dimensioni ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : xScreen nuovo

Computer Magazine

è ilprodotto targato UpSpecGaming , la compagnia che ha ideato questo piccolo aggeggio che andrà a dare alla console una ventata d'aria fresca. Questo non è altri che un piccolo ...Annunciato lo scorso giugno, xScreen è disponibile per il preorder sul sito di UPspec Gaming al prezzo di 249,99 dollari, spedizione inclusa. Come si può vedere nel filmato, xScreen si collega in mani ...Ebbene, è apparso un nuovo video su YouTube, in cui gli sviluppatori hanno mostrato la versione finale del loro xScreen per Xbox Series S. Un tale schermo consentirà letteralmente di trasformare una c ...