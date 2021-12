Tamponi molecolari introvabili in Toscana: Asl Centro in tilt. Chiuso il Duomo di Firenze. Eventi annullati (Di martedì 28 dicembre 2021) Valanga di richieste di Tamponi molecolari anche in Toscana. La regione è finita nella morsa del Covid a causa del dilagare repentino dei contagi. Le feste in corso e l'insorgere delle consuete patologie di stagione, hanno determinato un picco nella richiesta di Tamponi molecolari che al momento non è possibile esaudire. Sono in attesa del molecolare molti positivi al test rapido e poi tutti gli altri che hanno sintomi che si possono confondere con quelli del Covid e coi loro medici stanno aspettando una diagnosi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 dicembre 2021) Valanga di richieste dianche in. La regione è finita nella morsa del Covid a causa del dilagare repentino dei contagi. Le feste in corso e l'insorgere delle consuete patologie di stagione, hanno determinato un picco nella richiesta diche al momento non è possibile esaudire. Sono in attesa del molecolare molti positivi al test rapido e poi tutti gli altri che hanno sintomi che si possono confondere con quelli del Covid e coi loro medici stanno aspettando una diagnosi L'articolo proviene daPost.

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Casi del lunedì - questa settimana: 30.810 - scorsa settimana: 16.213 - due settimane fa: 12.712 - tre settimane f… - Ruffino_Lorenzo : Casi tra lunedì e domenica - questa settimana: 258.143 - scorsa settimana: 163.648 - due settimane fa: 116.499 - t… - Agenzia_Ansa : Sono 343.968 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 217.052.… - FirenzePost : Tamponi molecolari introvabili in Toscana: Asl Centro in tilt. Chiuso il Duomo di Firenze. Eventi annullati - melannas : RT @EBurreddu: I tamponi rapidi equiparati ai molecolari anche per i vaccinati. Però per lavorare il tampone non è valido e devi farti il v… -