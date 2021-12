Roma, Nainggolan: “Vendere i giocatori forti e rimpiazzarli male porta a non vincere nulla” (Di martedì 28 dicembre 2021) In un’intervista a Teleradiostereo, l’ex centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, ha parlato della sua esperienza in giallorosso tirando le orecchie alla dirigenza passata per come ha agito in sede di calciomercato: “Io davo il massimo in campo proprio per quello che facevo fuori. Ad esempio l’episodio delle carte di Bergamo, che ha visto coinvolti me, Pjanic e Totti, siamo andati in panchina, poi l’abbiamo risolta noi. Continuare a Vendere giocatori forti e rimpiazzarli male, ha portato a questo. Salah, dopo gli 87 punti, magari poteva restare ancora con noi e forse la stagione della Champions sarebbe stata diversa. La Roma però mi fa venire i brividi, ricordare le grandi partite, la gara col Barcellona, ma non solo, è sempre ... Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) In un’intervista a Teleradiostereo, l’ex centrocampista della, Radja, ha parlato della sua esperienza in giallorosso tirando le orecchie alla dirigenza passata per come ha agito in sede di calciomercato: “Io davo il massimo in campo proprio per quello che facevo fuori. Ad esempio l’episodio delle carte di Bergamo, che ha visto coinvolti me, Pjanic e Totti, siamo andati in panchina, poi l’abbiamo risolta noi. Continuare a, hato a questo. Salah, dopo gli 87 punti, magari poteva restare ancora con noi e forse la stagione della Champions sarebbe stata diversa. Laperò mi fa venire i brividi, ricordare le grandi partite, la gara col Barcellona, ma non solo, è sempre ...

