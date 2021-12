Renzi insiste: «Basta quarantene per i vaccinati. Serve una commissione d’inchiesta sulle spese per il Covid» (Di martedì 28 dicembre 2021) Matteo Renzi torna a martellare sul tema Coronavirus, tanto per un cambio radicale nella ripartizione delle restrizioni quanto per l’insediamento di una commissione d’inchiesta sulle spese per la gestione dell’emergenza sanitaria. Lo fa attraverso la consueta e-news, la newsletter con la quale l’ex premier tiene informati i suoi sostenitori. «Il Covid, per chi si è vaccinato, si sta “raffreddorizzando” dicono gli esperti. Dunque, è meno aggressivo e più contagioso. Ma proprio per questo rischiamo di bloccare il Paese per le regole della quarantena. Stiamo sostanzialmente imponendo quarantene in modo indiscriminato anche ai vaccinati. E questo provocherà, nel prossimo mese, il blocco di interi settori dell’economia», scrive nell’ultima mail inviata ai ... Leggi su open.online (Di martedì 28 dicembre 2021) Matteotorna a martellare sul tema Coronavirus, tanto per un cambio radicale nella ripartizione delle restrizioni quanto per l’insediamento di unaper la gestione dell’emergenza sanitaria. Lo fa attraverso la consueta e-news, la newsletter con la quale l’ex premier tiene informati i suoi sostenitori. «Il, per chi si è vaccinato, si sta “raffreddorizzando” dicono gli esperti. Dunque, è meno aggressivo e più contagioso. Ma proprio per questo rischiamo di bloccare il Paese per le regole della quarantena. Stiamo sostanzialmente imponendoin modo indiscriminato anche ai. E questo provocherà, nel prossimo mese, il blocco di interi settori dell’economia», scrive nell’ultima mail inviata ai ...

