Paulo Sousa fa sul serio | pronto a pagare per liberarsi dalla Polonia

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il tecnico portoghesestarebbe pensando dila multa per la rescissione con lafa sul. Il Ct dellaa rescindere il suo contratto con la Nazionale biancorossa edi tasca propria la multa che gli verrebbe inflitta causa rottura anticipata del contratto. I dirigenti del Flamengo sarebbero in arrivo in Portogallo per incontrare il tecnico, con la speranza di poterlo annunciare già nella giornata di domani e programmare anche il mercato in entrata. A riferirlo è globoesporte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Paulo Sousa

Commenta per primo Nella giornata di ieri è scoppiato il caos tra la federazione polacca e il ct: l'ex Fiorentina avrebbe chiesto di essere liberato per andare al Flamengo . Nella giornata di oggi è arrivata anche la dichiarazione dell'agente del tecnico portoghese, Hugo Cajuda , in ...VARSAVIA (POLONIA) - Non si placano le polemiche sulla richiesta didi rescindere il suo contratto da commissario tecnico della Polonia . La federcalcio polacca ha già rifiutato di liberare il portoghese, visto anche che tra pochi mesi la nazionale ...Paulo Sousa ha fretta di iniziare un nuovo capitolo della propria vita e per questo sarebbe pronto a rescindere unilateralmente il contratto che lo lega alla Federcalcio polacca e pagare di ...ASCOLTA Il tecnico portoghese Paulo Sousa starebbe pensando di pagare la multa per la rescissione con la Polonia Paulo Sousa fa sul serio. Il Ct della Polonia è pronto a rescindere il suo contratto co ...