Pasta frolla senza uova | La ricetta di Benedetta Rossi

Leggi su altranotizia

(Di martedì 28 dicembre 2021) Sapete che è possibile preparare un’ottima? Ladi questo impasto che viene utilizzato per tutte le basi dei più golosi dolci italiani e non, prevede anche una variante light che abbiamo ‘rubato’ alla chef. Ecco come si fa.-AltranotiziaScoprite come preparare la, seguendo i passaggi semplici e veloci di. Lei è un’esperta di cucina e il risultato sarà senz’altro fragrante e gustoso. Non vi resta che imparare il procedimento. Come preparare la...