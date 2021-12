"Non esiste un leader. Io e Charles Leclerc...". Guerra aperta in Ferrari: la bomba di Carlos Sainz (Di martedì 28 dicembre 2021) Ha concluso al meglio la sua prima stagione con la Ferrari, conquistando il quinto posto tra i Piloti all'ultima gara di Abu Dhabi dopo aver superato sia Lando Norris che Charles Leclerc in classifica. In Spagna, intanto, si è dato grande risalto alla parte di conferenza stampa di fine anno di Mattia Binotto dedicata a Carlos Sainz, in particolare sul confronto tra l'ex McLaren e lo stesso Leclerc. Il team principal del Cavallino Rampante ha ribadito – come fece anche a inizio stagione – che “la priorità è la squadra e chi sarà primo o secondo pilota lo deciderà la pista”. “Io e Charles due bravi piloti con voglia di vincere” Un pensiero ribadito da Sainz, a margine dell'evento di kart patrocinato da Estrella Galicia: “Alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Ha concluso al meglio la sua prima stagione con la, conquistando il quinto posto tra i Piloti all'ultima gara di Abu Dhabi dopo aver superato sia Lando Norris chein classifica. In Spagna, intanto, si è dato grande risalto alla parte di conferenza stampa di fine anno di Mattia Binotto dedicata a, in particolare sul confronto tra l'ex McLaren e lo stesso. Il team principal del Cavallino Rampante ha ribadito – come fece anche a inizio stagione – che “la priorità è la squadra e chi sarà primo o secondo pilota lo deciderà la pista”. “Io edue bravi piloti con voglia di vincere” Un pensiero ribadito da, a margine dell'evento di kart patrocinato da Estrella Galicia: “Alla ...

Advertising

lucatelese : Gridava al supermercato, ridendo: “Il Covid non esiste! Lo hanno inventato gli ebrei! Io sto infettando tutti con l… - EnricoTurcato : Visti dal vivo entrambi (e fa ancora molta differenza). #Vlahovic è già un top attaccante, pronto, forte fisicamen… - AnnalisaChirico : L’archiviazione di Carola Rackete pone un interrogativo: esiste ancora lo “stato di diritto” in un paese dove spero… - NOprisonersEVER : @UDisattivata Manco i medici di base rispondono. Quel dio che non esiste e non li tronca con le mani sulla tastiera a sti infami - andreeeee95 : Dovete finire nell'.immondizia, Contact Tracing non esiste, ci avete rotto i coglioni tu e Bergatrom per mesi e an… -