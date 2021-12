Nave Geo Barents con 558 migranti a bordo diretta in Sicilia (Di martedì 28 dicembre 2021) AUGUSTA (SIRACUSA) (ITALPRESS) – E’ stato assegnato Augusta come “porto sicuro” alla Nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere con 558 migranti a bordo. Lo hanno deciso le autorità italiane. Così, adesso, sta facendo rotta verso il porto Siciliano la Nave in cui si trovano anche 145 minori, di cui l’80 per cento non accompagnati, e 3 donne incinte. Sei bimbi hanno meno di 4 anni. Molti dei migranti hanno ustioni da carburante, infezioni respiratorie e ferite legate alle violenze subite.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 dicembre 2021) AUGUSTA (SIRACUSA) (ITALPRESS) – E’ stato assegnato Augusta come “porto sicuro” allaGeodi Medici Senza Frontiere con 558. Lo hanno deciso le autorità italiane. Così, adesso, sta facendo rotta verso il portono lain cui si trovano anche 145 minori, di cui l’80 per cento non accompagnati, e 3 donne incinte. Sei bimbi hanno meno di 4 anni. Molti deihanno ustioni da carburante, infezioni respiratorie e ferite legate alle violenze subite.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

