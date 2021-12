Milano, un cittadino su 18 è in quarantena. Disagi e code per il tampone in farmacia, la Regione crea nuova task force (Di martedì 28 dicembre 2021) Nel bollettino Covid di lunedì 27 dicembre i lombardi “attualmente positivi” sono circa 122mila. Secondo il Corriere della Sera, sono almeno 75mila i milanesi che, in attesa di un tampone con esito negativo, stanno passando le vacanze tra Natale e il primo dell’anno nuovo in quarantena o in isolamento. Dal momento del test positivo, il paziente deve aspettare almeno 10 giorni per sperare di vedere ribaltato il risultato. A finire in isolamento non sono soltanto i milanesi risultati positivi (19mila sui 122 in Lombardia), ma anche tutta la rete di contatti stretti, in quarantena per una settimana se vaccinati o dieci giorni se non immunizzati. Per il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, è “più difficile che coloro che hanno fatto la terza dose si contagino, quindi probabilmente si può rivedere la regola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Nel bollettino Covid di lunedì 27 dicembre i lombardi “attualmente positivi” sono circa 122mila. Secondo il Corriere della Sera, sono almeno 75mila i milanesi che, in attesa di uncon esito negativo, stanno passando le vacanze tra Natale e il primo dell’anno nuovo ino in isolamento. Dal momento del test positivo, il paziente deve aspettare almeno 10 giorni per sperare di vedere ribaltato il risultato. A finire in isolamento non sono soltanto i milanesi risultati positivi (19mila sui 122 in Lombardia), ma anche tutta la rete di contatti stretti, inper una settimana se vaccinati o dieci giorni se non immunizzati. Per il presidente dellaLombardia Attilio Fontana, è “più difficile che coloro che hanno fatto la terza dose si contagino, quindi probabilmente si può rivedere la regola ...

