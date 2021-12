Messias | “Il passaggio al Milan è stata l’emozione più grande” | News

(Di martedì 28 dicembre 2021) Junior, calciatore del, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha commentato il suo trasferimento in rossonero

Advertising

gilnar76 : Messias: «Dagli inizi, all’emozione del passaggio al #Milan, vi dico tutto» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - PianetaMilan : #Messias: “Il passaggio al #Milan l’emozione più grande. Su #Pioli e #Ibrahimovic…” #ACMilan #SempreMilan - _aleo619_ : @AloBrasil1974 Di Gesù scatta,passaggio filtrante per Messias che crossa in area... gol di dio ibra!!!!!! ?? - Sebastiano73 : Iniziato malissimo. Guardavamo loro palleggiare nella nostra metà campo. Gol del #Napoli meritato. Poi potevamo par… -

Ultime Notizie dalla rete : Messias passaggio

Commenta per primo Il trequartista del Milan Junior Waltersi è raccontato al giornalista Carlo Pellegatti all'interno del format esclusivo Q&A di ... Ilal Milan è stata l'emozione più ......riusciva a custodire la palla senza farsi spostare dagli avversari e rendeva vivo ilda ... piuttosto tentando di servire Giroud nel mezzo o venendo dentro il campo, eranoe Giroud i ...Junior Messias, partendo dall'Eccellenza fino ad arrivare all'esordio con il Milan si è raccontato in un'intervista a StarCasinò Sport.Walter Junior Messias, brasiliano del Milan in prestito dal Crotone, si è raccontato in una lunga intervista con Carlo Pellegatti per StarCasinò Sport. Queste tutte le ...