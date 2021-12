LIVE Tour de Ski 2021, Sprint Lenzerheide in DIRETTA: Laurent subito eliminata. Attesa per Pellegrino (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11: Lucia Scardoni ci prova nella terza batteria ma è durissima. Al via Dyvik (Swe), Janatova (cze), T. Weng (Nor), Scardoni (Ita), Nepryaeva (Rus), Sorina (Rus) 14.09: Perde contatto alla seconda salita l’azzurra Laurent che esce di scena e fallisce l’aggancio alla semifinale chiudendo ultima. Vince la norvegese Myhrvold davanti alla svedese Hagstroem. Fuori tutte le altre 14.05: C’è Greta Laurent al via nella seconda batteria femminile. Queste le protagoniste: Myhrvold (Nor), Hagstroem (Swe), Laurent (Ita), Carl (Ger), Eiduka (Lat), Fossesholm (Nor) 14.03: Rischia qualcosa di troppo la statunitense Diggins che si è rilassata nel finale e ha rischiato di uscire. Vince Kalvaa davanti a Diggins. Potenziali ripescate Stupak e Parmakoski. Caduta per una delle ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.11: Lucia Scardoni ci prova nella terza batteria ma è durissima. Al via Dyvik (Swe), Janatova (cze), T. Weng (Nor), Scardoni (Ita), Nepryaeva (Rus), Sorina (Rus) 14.09: Perde contatto alla seconda salita l’azzurrache esce di scena e fallisce l’aggancio alla semifinale chiudendo ultima. Vince la norvegese Myhrvold davanti alla svedese Hagstroem. Fuori tutte le altre 14.05: C’è Gretaal via nella seconda batteria femminile. Queste le protagoniste: Myhrvold (Nor), Hagstroem (Swe),(Ita), Carl (Ger), Eiduka (Lat), Fossesholm (Nor) 14.03: Rischia qualcosa di troppo la statunitense Diggins che si è rilassata nel finale e ha rischiato di uscire. Vince Kalvaa davanti a Diggins. Potenziali ripescate Stupak e Parmakoski. Caduta per una delle ...

