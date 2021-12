Kolarov via a gennaio? L'Inter accelera per Kostic. Ma c'è anche un Piano B (Di martedì 28 dicembre 2021) Con l'addio del serbo il Piano A sarebbe quello di provare ad anticipare di sei mesi l’arrivo di Kostic a Milano Leggi su 90min (Di martedì 28 dicembre 2021) Con l'addio del serbo ilA sarebbe quello di provare ad anticipare di sei mesi l’arrivo dia Milano

Advertising

vivoperlinter : La scelta di #Kolarov, i riflessi sul mercato dell'#Inter - infoitsport : Il Giornale – Kolarov e Vecino via? L’Inter punta Digne e Nandez - gattomilanista : @ZiHAKAN20 Sto articolo non ha senso Kolarov ormai (anche se mai) fa il centrale di sinistra al posto di bastoni l’… - verro23 : @FootballAndDre1 Ma quale buco che avrà giocato 10 minuti dai, si fanno andar via i telles gli hakimi i cancelo per… - melodura : @silvia_nb8 La speranza è l’ultima a morire vediamo che succede in questa sessione di calciomercato. Il massimo sar… -