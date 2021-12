Juve, i problemi fisici di Dybala riaprono la discussione sul rinnovo. Probabile un contratto più corto (Di martedì 28 dicembre 2021) Il rinnovo di Paulo Dybala con la Juve non è più così scontato. La firma sarebbe dovuta arrivare a gennaio, ora si pensa di rinviare a febbraio. I problemi fisici dell’attaccante argentino riaprono la discussione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Il rinnovo di Paulo Dybala, già definito nei dettagli, torna in discussione. La Juventus e Paulo a dicembre si sono accordati per rinviare la firma all’anno nuovo: più che a gennaio, quando il mercato occuperà i pensieri del club, a febbraio”. “Il ragionamento, in casa Juventus, è nella sostanza questo: per un giocatore che nell’ultimo anno e mezzo ha avuto tanti problemi si può prevedere un investimento da 10 milioni per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) Ildi Paulocon lanon è più così scontato. La firma sarebbe dovuta arrivare a gennaio, ora si pensa di rinviare a febbraio. Idell’attaccante argentinola. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Ildi Paulo, già definito nei dettagli, torna in. Lantus e Paulo a dicembre si sono accordati per rinviare la firma all’anno nuovo: più che a gennaio, quando il mercato occuperà i pensieri del club, a febbraio”. “Il ragionamento, in casantus, è nella sostanza questo: per un giocatore che nell’ultimo anno e mezzo ha avuto tantisi può prevedere un investimento da 10 milioni per ...

