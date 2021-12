I rianimatori | ' Meglio il lockdown per i no - vax che le mini quarantene'

(Di martedì 28 dicembre 2021) Quale la scelta migliore? I dati del nord Europa sono significativi. 'Sotto il profilo sanitario, l'abbiamo visto in Germania, è più efficace unper i non vaccinati che andare a ridurre la ...

Lo sottolinea Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell'Associazione anestesistiospedalieri italiani (Aaroi - Emac), commentando l'ipotesi che domani il Cts decida per una riduzione ...Non vannole altre Regioni. A lanciare l'allarme ci ha pensato Alessandro Vergallo . Il presidente nazionale dell'associazione anestesistiospedalieri italiani raggiunto dall'...Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani: "In Germania abbiamo visto che sotto un profilo sanitario è più efficace" ...Secondo quanto dichiarato dal presidente nazionale dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, Alessandro Vergallo, entro la metà di gennaio i letti in rianimazione totalmente occ ...