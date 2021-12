GIOVANI RAMARRE: UNDER 19 E UNDER 17 AI VERTICI | PREKAJ E GUIZZO BOMBER (Di martedì 28 dicembre 2021) Prima parte di stagione sugli scudi per le GIOVANI RAMARRE. L’UNDER 19 è quarta, ma con ben 3 gare da recuperare: un ritmo da primato. L’UNDER 17 è seconda a un punto dalla vetta, l’UNDER 15 cresce di partita in partita. Due le “regine” del gol, entrambe a segno 15 volte: Arbresha PREKAJ dell’U19 e Alice GUIZZO dell’U17. UNDER 19Punti: 15Classifica: quarto posto (3 gare da recuperare)Miglior marcatrice: PREKAJ 15 golProssimo turno: Pordenone-Virtus Padova (recupero) UNDER 17Punti: 15Classifica: secondo postoMiglior marcatrice: GUIZZO 15 golProssimo turno: Padova-Pordenone UNDER ... Leggi su udine20 (Di martedì 28 dicembre 2021) Prima parte di stagione sugli scudi per le. L’19 è quarta, ma con ben 3 gare da recuperare: un ritmo da primato. L’17 è seconda a un punto dalla vetta, l’15 cresce di partita in partita. Due le “regine” del gol, entrambe a segno 15 volte: Arbreshadell’U19 e Alicedell’U17.19Punti: 15Classifica: quarto posto (3 gare da recuperare)Miglior marcatrice:15 golProssimo turno: Pordenone-Virtus Padova (recupero)17Punti: 15Classifica: secondo postoMiglior marcatrice:15 golProssimo turno: Padova-Pordenone...

