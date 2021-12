Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore | Natale in famiglia in Kenya

(Di martedì 28 dicembre 2021) L'imprenditore, l'ex moglie e il loro unico figlio Nathan Falco stanno trascorrendo le festività al caldo e soprattutto in, come testimoniano le foto postate sui social: «Auguri da noi tre», la scritta a corredo di un'immagine che li ritrae tutti assieme

La rubrica radiofonica più amata dai vip! Scopri i gossip più piccanti e i personaggi più chiacchierati della settimana. https://www.art - news.it/wp - content/uploads/Rumors - Eleonora - 01.01.22 - ...passa le festività al caldo con Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco . La showgirl 41enne è volata via insieme al figlio, ha raggiunto l'ex marito a Malindi, in Kenya, nello ...La vacanze di Natale sono sempre il modo per riunirsi in famiglia, e questo è stato anche il caso di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che per l'occasione hanno preso il volo fino ad ...