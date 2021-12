Dominik Paris vince a Bormio: “Non so come ho fatto, mi sento bene sulla Stelvio. La sciata va bene, la fiducia torna” (Di martedì 28 dicembre 2021) Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’italiano si è imposto sulla mitica pista Stelvio, domando un tracciato sempre complesso e di difficile lettura, giganteggiando per due minuti di fatica di fronte al proprio pubblico e ribadendo di essere l’assoluto padrone in Valtellina. L’altoatesino ha conquistato la sua settima vittoria a Bormio (sei in discesa e una in superG), firmando la 20ma affermazione in carriera nel massimo circuito. Dopo i sigilli del 2012, 2017, 2018, 2019 (due) arriva un nuovo trionfo casalingo per l’azzurro, che balza in testa alla classifica della Coppa del Mondo di specialità e che ritrova la giusta fiducia in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, ormai distanti ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021)ha vinto la discesa libera di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’italiano si è impostomitica pista, domando un tracciato sempre complesso e di difficile lettura, giganteggiando per due minuti di fatica di fronte al proprio pubblico e ribadendo di essere l’assoluto padrone in Valtellina. L’altoatesino ha conquistato la sua settima vittoria a(sei in discesa e una in superG), firmando la 20ma affermazione in carriera nel massimo circuito. Dopo i sigilli del 2012, 2017, 2018, 2019 (due) arriva un nuovo trionfo casalingo per l’azzurro, che balza in testa alla classifica della Coppa del Mondo di specialità e che ritrova la giustain vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, ormai distanti ...

