Demolite opere abusive in stabilimento balneare a Pozzuoli

(Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Lerelative al bar e allo‘Lido del Pino’ in località La Pietra in via Napoli asono stateoggi dal comune. “Erano– informa il sindaco, Vincenzo Figliolia – e dopo un lungo contenzioso abbiamo avuto la meglio: è stata riaffermata la legalità. Libereremo quel tratto di lungomare e verificheremo man mano, così come deciso con delibera di giunta, se ci sono altri abusi sui quali intervenire”. L’intervento di demolizione in via Napoli era stato disposto dall’amministrazione comunale flegrea alla fine dello scorso novembre. Sull’ex Lido del Pino, ovvero su suolo demaniale, erano stati costruiti abusivamente pedane e un intero ...

