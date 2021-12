Comuni montani stimano fino a un 60% di disdette fino all' Epifania

Leggi su agi

(Di martedì 28 dicembre 2021) AGI - "La stima è del 60% didi prenotazioni che erano state fatte nei territorialpini e appenniniciall'. Siamo preoccupati. Perché tra gli operatori turistici, albergatori e ristoratori in particolare, oggi regna l'incertezza. Tanta. E fioccano le telefonate di disdetta. Che quest'anno sono più dannose dello scorso anno". Ad affermarlo è Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, Unione dei. "Siamo preoccupati - prosegue - perché il danno dell'inverno 2021-2022 è peggiore di un anno fa. Nel dicembre 2020 gli albergatori e i ristoratori sapevano che sarebbero rimasti con numeri ridotti. Quest'anno no e quanto previsto, anche come magazzino di prodotti, a novembre 2021, oggi è impossibile da ammortizzare". "Va detto che ...