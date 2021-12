Addio a Hugo Maradona: il fratello del Pibe stroncato da un infarto a Napoli (Di martedì 28 dicembre 2021) Due fratelli morti a poca distanza l'uno dall'altro. Un destino triste. Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, è morto all'età di 52 anni causa di un arresto cardiaco. Il decesso è ... Leggi su globalist (Di martedì 28 dicembre 2021) Due fratelli morti a poca distanza l'uno dall'altro. Un destino triste.di Diego Armando, è morto all'età di 52 anni causa di un arresto cardiaco. Il decesso è ...

