Truffa a Roma. Vendita on line di falsi Green pass, con sconti su… “pacchetti famiglia” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, con il quale è stato disposto l’oscuramento di 17 canali di un’applicazione di messaggistica istantanea contenenti annunci di Vendita di falsi “Green pass”. Nel corso di attività di monitoraggio della rete e dei social network, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma hanno individuato 8 canali pubblici e 9 profili privati su cui erano proposte in Vendita false “Certificazioni verdi COVID-19”, ad un prezzo compreso tra 100 e 500 euro, in alcuni casi da versare a mezzo di criptovalute. Secondo le indicazioni ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 dicembre 2021)– I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, con il quale è stato disposto l’oscuramento di 17 canali di un’applicazione di messaggistica istantanea contenenti annunci didi”. Nel corso di attività di monitoraggio della rete e dei social network, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria dihanno individuato 8 canali pubblici e 9 profili privati su cui erano proposte infalse “Certificazioni verdi COVID-19”, ad un prezzo compreso tra 100 e 500 euro, in alcuni casi da versare a mezzo di criptovalute. Secondo le indicazioni ...

Advertising

repubblica : Roma, superbonus per l'edilizia: scoperta maxi truffa da un miliardo e 250 mila euro [di Andrea Ossino] - ilfaroonline : Truffa a Roma. Vendita on line di falsi Green pass, con sconti su… “pacchetti famiglia” - zazoomblog : Truffa a Roma. Vendita on line di falsi Green pass con sconti su… “pacchetti famiglia” - #Truffa #Roma. #Vendita… - AmaraTerraMia : 'Bonus edilizi', truffa per oltre un miliardo di euro. Professionisti di San Severo beccati dalla Procura di Roma -… - roma_teatro : IL Vaccino È UNA TRUFFA. CI È STATO FATTO UN PACCO MOSTRUOSO -