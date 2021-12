Salernitana | c’è un altro positivo nel gruppo squadra | è il quinto caso

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “L’Us1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, uncomponente del, già in quarantena, è risultatoal Covid-19“. È quanto fa sapere con una nota la società campana che era stata costretta a saltare l’ultima partita del girone d’andata contro l’Udinese proprio per i contagi riscontrati nel. Ai tre casi positivi riscontrati in prima battuta, se ne sono aggiunti altri due, uno lo scorso 23 dicembre e poi quello comunicato oggi. Ilsta osservando un periodo di quarantena e la ripresa degli allenamenti è prevista per la giornata di mercoledì. L'articolo proviene da Anteprima24.it.