Petrolio in ribasso | Wti a 72 | 85 dollari -1 | 29%

ROMA – Avvio di settimana in ribasso per le quotazioni del Petrolio. Il greggio Wti di riferimento cede l'1,29% a 72,85 dollari il barile. In lieve calo il Brent a 75,95 dollari il barile (-0,19%). È quanto si legge in un lancio pubblicato oggi, 27 dicembre, dall'agenzia di stampa Ansa.

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio ribasso Borsa: Milano (+0,7%) tiene con Europa dopo Wall street Piatto anche il petrolio, in ribasso sempre a due cifre ( - 11%) il gas naturale che si muove sui 98 euro al Megawattora. Con questo quadro, in Piazza Affari spiccano sempre Cnh (+3,2%) e Diasorin, ...

In rialzo la Borsa di Milano e gli altri mercati europei Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,35%. Aumenta di poco lo spread , che si porta a +137 punti base, con un lieve rialzo di 2 ...

Borsa: Milano (+0,7%) tiene con Europa dopo Wall street I mercati azionari del Vecchio continente restano sopra la parità dopo l'avvio leggermente positivo di Wall street: la Borsa di Milano è di qualche frazione la migliore con una crescita dell'indice Ft ...

Piatto anche il petrolio, in ribasso sempre a due cifre ( - 11%) il gas naturale che si muove sui 98 euro al Megawattora. Con questo quadro, in Piazza Affari spiccano sempre Cnh (+3,2%) e Diasorin, ...
Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,35%. Aumenta di poco lo spread , che si porta a +137 punti base, con un lieve rialzo di 2 ...
I mercati azionari del Vecchio continente restano sopra la parità dopo l'avvio leggermente positivo di Wall street: la Borsa di Milano è di qualche frazione la migliore con una crescita dell'indice Ft ...