Panettone a Chigi, colomba al Quirinale? Le mosse di Draghi e dei partiti (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo la pausa di Natale e Santo Stefano, mangiato il Panettone, i giornali sono tornati oggi in edicola. E l'editoriale più inoltrato da politici e addetti ai lavori sulle varie chat è senza dubbio quello di Paolo Mieli sul Corriere della Sera. Racconta la "rivincita" della politica, che ha reagito con toni stizziti ai messaggi "espressi con parole garbate, a tratti ironiche, senza alcuna iattanza" dal presidente del Consiglio Mario Draghi che ha fatto capire che l'approdo al Quirinale è una delle possibilità. L'altra è di rimanere a Palazzo Chigi. L'altra di tornarsene a casa. Secondo Mieli "siamo in prossimità di un passaggio politico-istituzionale dagli infiniti risvolti". Il nostro sistema, continua, "è stato costretto ad affrontare ben tre collassi negli ultimi trent'anni": nel 1993 Carlo Azeglio Ciampi passa ...

