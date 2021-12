Marea nera a Mauritius, 20 mesi di carcere a capitano nave (Di lunedì 27 dicembre 2021) E' stato condannato a 20 mesi di carcere il capitano del cargo giapponese Mv Wakashio che nel luglio del 2020 si incagliò su una barriera corallina nella costa sud - orientale dell'isola di Mauritius, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) E' stato condannato a 20diildel cargo giapponese Mv Wakashio che nel luglio del 2020 si incagliò su una barriera corallina nella costa sud - orientale dell'isola di, ...

