Le migliori squadre del 2021

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Nel, ve ne sarete accorti, la pandemia è rimasta tra noi e il calcio, anche se ha fatto di tutto per farcelo pensare, non ne è stato certo immune. Oltre al pericolo del virus in sé, la pandemia di coronavirus ha portato i nodi al pettine di un settore – quello del calcio per l’appunto – che già prima sembrava reggersi su un equilibrio economico sottilissimo e che anche quest’anno ha dovuto affrontare chiusure degli stadi, capienze ridotte e un calendario stracolmo di partite. Mai come quest’anno è stato messo così a dura prova il fisico dei calciatori e la capacità di gestione degli allenatori, visto che tra qualificazioni al prossimo Mondiale e lo slittamento di Europei e Copa America dal 2020 al, tra club e nazionali si è giocato praticamente sempre con solo una pausa tra fine luglio e inizio agosto. Lecon le ...