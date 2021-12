La moglie di Federico Fashion Style sbotta: “Chi mette in dubbio il suo orientamento sessuale mi manca di rispetto” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Letizia Porcu, moglie di Federico Fashion Style, stanca delle continue allusioni sull’orientamento sessuale del marito e padre di sua figlia, ha rilasciato un’intervista tra le pagine del settimanale Vero. La moglie di Federico Fashion Style sbotta e fa delle precisazioni Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto anche a me. Non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 27 dicembre 2021) Letizia Porcu,di, stanca delle continue allusioni sull’del marito e padre di sua figlia, ha rilasciato un’intervista tra le pagine del settimanale Vero. Ladie fa delle precisazioni Chiinl’identitàdidianche a me. Non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

laperlaneranera : RT @laperlaneranera: #AuguriSinceri?? Federico Salvatore Mi sono VACCINATO! E' ricoverato all'Ospedale del Mare di Napoli per via di un'Emor… - zazoomblog : Federico Fashion Style la moglie Letizia Porcu fuori di sè: “Ora basta Federico …” - #Federico #Fashion #Style… - MariaLu91149151 : RT @laperlaneranera: #AuguriSinceri?? Federico Salvatore Mi sono VACCINATO! E' ricoverato all'Ospedale del Mare di Napoli per via di un'Emor… - Sachin55476477 : RT @laperlaneranera: #AuguriSinceri?? Federico Salvatore Mi sono VACCINATO! E' ricoverato all'Ospedale del Mare di Napoli per via di un'Emor… - storer_f : RT @laperlaneranera: #AuguriSinceri?? Federico Salvatore Mi sono VACCINATO! E' ricoverato all'Ospedale del Mare di Napoli per via di un'Emor… -