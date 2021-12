Inter | problemi con il fisco per Eto’o | debito di un milione di euro riferito ai suoi anni a Barcellona

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Secondo quanto riportato da L’Equipe, Samuel, ex campione dell’, oggi presidente della Federazione camerunese, deve quasi undialspagnolo. Il suo nome infatti è comparso nell’elenco deiri delle finanze pubbliche in un rapporto che è stato pubblicato quest’oggi. Secondo quanto scritto su questo documento, il camerunese deve circa 981milaal, i quali sono riferiti ai 5che ha passato in Spagna giocando per il. SITOSportFace.

Secondo quanto riportato da L'Equipe, Samuel Eto'o, ex campione dell'Inter, oggi presidente della Federazione camerunese, deve quasi un milione di euro al fisco spagnolo.