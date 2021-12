Il paziente positivo che aggredisce con un cacciavite gli infermieri dell’Umberto I di Roma (Di lunedì 27 dicembre 2021) Attimi di paura nel reparto Covid del policlinico Umberto I di Roma nel giorno di Santo Stefano. Un uomo positivo al coronavirus ha infatti dato in escandescenze arrivando a ferire con un cacciavite alcuni infermieri ed agenti intervenuti per bloccarlo. Il protagonista della vicenda è un cittadino peruviano di 71 anni: tutto è iniziato il giorno della vigilia di Natale quando l’uomo è stato portato in ospedale in stato di agitazione. positivo al tampone, è stato ricoverato nel reparto Covid, dove aveva rifiutato le cure. Il paziente positivo che aggredisce con un cacciavite gli infermieri del Policlinico Umberto I di Roma Testimoni hanno raccontato che l’uomo ha messo a soqquadro diverse stanze ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Attimi di paura nel reparto Covid del policlinico Umberto I dinel giorno di Santo Stefano. Un uomoal coronavirus ha infatti dato in escandescenze arrivando a ferire con unalcunied agenti intervenuti per bloccarlo. Il protagonista della vicenda è un cittadino peruviano di 71 anni: tutto è iniziato il giorno della vigilia di Natale quando l’uomo è stato portato in ospedale in stato di agitazione.al tampone, è stato ricoverato nel reparto Covid, dove aveva rifiutato le cure. Ilchecon unglidel Policlinico Umberto I diTestimoni hanno raccontato che l’uomo ha messo a soqquadro diverse stanze ...

