Il Comune di Castel San Giorgio dice no ai botti di fine anno (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastel San Giorgio (Sa) – Cresce sempre di più la consapevolezza che i botti di Capodanno sono pericolosi per gli esseri umani, in particolare per i bambini, e il più delle volte anche per coloro che a distanza assistono allo loro esplosione. Inoltre provocano danni anche agli animali, sia domestici sia selvatici e alla natura circostante. Da questa costatazione, anche quest’anno, la sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, ha firmato un’ordinanza che vieta, su tutto il territorio comunale, l’accensione di fuochi e artifizi pirotecnici. “La notte di Capodanno è generalmente un momento di festa e gioia – afferma Paola Lanzara – ma ormai è sempre più evidente quanto i botti di fine ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Sa) – Cresce sempre di più la consapevolezza che idi Capodsono pericolosi per gli esseri umani, in particolare per i bambini, e il più delle volte anche per coloro che a distanza assistono allo loro esplosione. Inoltre provocano danni anche agli animali, sia domestici sia selvatici e alla natura circostante. Da questa costatazione, anche quest’, la sindaca diSan, Paola Lanzara, ha firmato un’ordinanza che vieta, su tutto il territorio comunale, l’accensione di fuochi e artifizi pirotecnici. “La notte di Capodè generalmente un momento di festa e gioia – afferma Paola Lanzara – ma ormai è sempre più evidente quanto idi...

