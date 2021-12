Entry list Atp Sydney 2022: i partecipanti e gli italiani presenti (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’Entry list dell’Atp 250 di Sydney 2022, evento in programma dal 10 al 15 gennaio. Dominic Thiem guida il seeding del torneo che si disputa la settimana prima degli Australian Open. Insieme all’austriaco, le teste di serie più alte sono il cileno Garin ed il russo Karatsev. Spicca anche la presenza di due azzurri, vale a dire Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, che hanno scelto Sydney come secondo appuntamento stagionale dopo l’Atp Cup. Di seguito la lista completa degli iscritti all’Atp 250 di Sydney 2022. Entry list ATP Sydney 2022 Dominic Thiem (AUT) Cristian Garin (CHI) Aslan Karatsev (RUS) Roberto Bautista Agut (ESP) Nikoloz Basilashvili (GEO) Taylor Fritz (USA) Daniel Evans ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’dell’Atp 250 di, evento in programma dal 10 al 15 gennaio. Dominic Thiem guida il seeding del torneo che si disputa la settimana prima degli Australian Open. Insieme all’austriaco, le teste di serie più alte sono il cileno Garin ed il russo Karatsev. Spicca anche la presenza di due azzurri, vale a dire Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, che hanno sceltocome secondo appuntamento stagionale dopo l’Atp Cup. Di seguito laa completa degli iscritti all’Atp 250 diATPDominic Thiem (AUT) Cristian Garin (CHI) Aslan Karatsev (RUS) Roberto Bautista Agut (ESP) Nikoloz Basilashvili (GEO) Taylor Fritz (USA) Daniel Evans ...

Advertising

gianmilan76 : RT @FiorinoLuca: Nei due tornei WTA 250 di Melbourne ci saranno Camila #Giorgi e Jasmine #Paolini. Come specificato nel link sotto, le gioc… - sportface2016 : Atp #Melbourne 2022, l'entry list aggiornata: arrivano i forfait di #Bublik e #Nishikori - itennis4 : RIO DE JANEIRO ENTRY LIST. Alcaraz Garfia, Thiem, Berrettini, Del Potro to compete in the main draw. - zazoomblog : Entry list Wta 500 Adelaide 2022: le partecipanti e le italiane presenti - #Entry #Adelaide #2022: #partecipanti… - zazoomblog : Entry list Wta 500 Adelaide 2022: le partecipanti e le italiane presenti - #Entry #Adelaide #2022: #partecipanti -