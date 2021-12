Coppa d'Africa: Osimhen in Nigeria, ma manca l'ok del Napoli (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il quotidiano riporta che il giocatore è in Nigeria ma per la sua partecipazione alla Coppa d'Africa manca ancora l'ok da parte del Napoli. Stando a quanto riportato il giocatore è partito ancora ... Leggi su forzazzurri (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il quotidiano riporta che il giocatore è inma per la sua partecipazione allad'ancora l'ok da parte del. Stando a quanto riportato il giocatore è partito ancora ...

Advertising

sportmediaset : Coppa d'Africa, Infantino ha deciso: si va verso il rinvio a settembre. #SportMediaset - DiMarzio : #FIFA | Il presidente #Infantino è intervenuto sull'argomento Coppa d'Africa - Gazzetta_it : Coppa d'Africa, i convocati partono già il 27. E possono star fuori fino a 52 giorni #caf - Profilo3Marco : RT @GnocchiGene: Coppa d’Africa , numerosi i partenti per la competizione. Allegri sta facendo di tutto per far passare Ramsey come cittadi… - LudovicoBevila1 : RT @FrancisJUnder12: A pensare male si fa peccato, però tutti questi positivi al Napoli...proprio adesso...quando non sono riusciti ad evit… -