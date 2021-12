Calcio | Enrico Castellacci | “Il fisico dei giocatori non regge per le troppe partite Rinvii per Covid? Servirebbe rivedere il protocollo”

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Non è la prima volta che se ne parla:die rischio di infortuni per isempre più elevato. Una criticità che ha manifestato apertamente l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola e di cui ha parlato l’ex medico della Nazionale italiana, attuale Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Medici del, ai microfoni di di Radio anch’io sport. “L’appello di Guardiola sulla salute dei calciatori? Questo è un refrain che si ripete, noi come medici delsono mesi che ripetiamo la stessa cosa. Si possono fare tutti gli appelli del mondo ma noi vediamo che gli impegni aumentano sempre di più. Così ildei calciatori none aumentano gli infortuni. ...