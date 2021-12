Zucchero, chi sono i tre figli Irene, Alice e Blue: “Non sono un padre classico” (Di domenica 26 dicembre 2021) Zucchero: i figli del cantante sono Irene, Alice e Blue. Le prime due sono nate dal matrimonio con Angela figliè, mentre il terzogenito Blue è arrivato dall’unione con la compagna Francesca Mozer. Oggi rivedremo l’intervista realizzata da Mara Venier andata in onda la scorsa settimana nella puntata de “Il Meglio Di Domenica In” a partire dalle 14:00 su Raiuno, durante la quale si è esibito anche con alcuni dei pezzi presenti nel nuovo album “Discover” pubblicato il 19 novembre. Zucchero nel 1981 diventa padre per la prima volta con la nascita di Alice. La primogenita di Sugar conduce una vita lontana dai riflettori nella quale ha collaborato per un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 dicembre 2021): idel cantante. Le prime duenate dal matrimonio con Angelaè, mentre il terzogenitoè arrivato dall’unione con la compagna Francesca Mozer. Oggi rivedremo l’intervista realizzata da Mara Venier andata in onda la scorsa settimana nella puntata de “Il Meglio Di Domenica In” a partire dalle 14:00 su Raiuno, durante la quale si è esibito anche con alcuni dei pezzi presenti nel nuovo album “Discover” pubblicato il 19 novembre.nel 1981 diventaper la prima volta con la nascita di. La primogenita di Sugar conduce una vita lontana dai riflettori nella quale ha collaborato per un ...

