Un CZ-7A porta due Shiyan-12 in orbita (Di domenica 26 dicembre 2021) La Cina ha lanciato giovedì un razzo Lunga Marcia 7A di nuova generazione, inviando con successo un paio di satelliti di prova Shiyan-12 in un'orbita di trasferimento geosincrona. Non sembra quindi volersi arrestare il record di lanci 2021 per il dragone asiatico. Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 26 dicembre 2021) La Cina ha lanciato giovedì un razzo Lunga Marcia 7A di nuova generazione, inviando con successo un paio di satelliti di prova-12 in un'di trasferimento geosincrona. Non sembra quindi volersi arrestare il record di lanci 2021 per il dragone asiatico.

Advertising

reportrai3 : 23 maggio 2021, è passato da poco mezzogiorno. La cabina num. 3 della Funivia che da Stresa porta in cima al Mottar… - Mariappola : Oggi pranzo da nonna paterna. Due ore a tavola, tre teglie di lasagne, salmone, carciofi in padella, mele cotte e… - Mariann59454821 : @Perla19733917 Buona serata Rita??è sicuro ma lei porta due mascherine ?? - MickyDeRenzo : SIA CHIARO A me le donne piace corteggiarle nella vita reale, alla vecchia maniera. Cosa che sui social non è poss… - aauroraguidi : comunque chri che dopo due mesi tira fuori di nuovo la storia della porta mi stende ?? @turbojr_ @imalexwyse… -